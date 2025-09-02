В УКУ поки що ситуацію не прокоментували

Українська режисерка Наталка Ворожбит заявила, що Український католицький університет відмовив її доньці Парасці у поселені в колегіум через прапорець ЛГБТ в соцмережах. Після інциденту студентка розірвала контракт із УКУ та вступила в Києво-Могилянську академію. Наталка Ворожбит стверджує, що представниця університету в приватній розмові підтвердила, що саме прапорець ЛГБТ став причиною відмови. Після розголосу в університету повідомили, що загалом у поселенні відмовили понад 15 учасникам, втім точної причини не назвали.

За словами Наталки Ворожбит, її донька Параска у 2025 році вступила на гуманітарний факультет Українського католицького університету. Абітурієнтка пройшла співбесіду та оплатила повну суму навчання за семестр, хоча мала право на пільги через УБД батька.

«За 12 днів до початку навчання нам прийшов лист-відмова від проживання в колегіумі. Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались – селять усіх з інших регіонів. Я подзвонила в УКУ, щоб дізнатися причину відмови, вони спитали прізвище і після напруженої паузи відповіли, що не можуть мені надати інформацію і рекомендують знімати квартиру. М’яко кажучи, я була заінтригована», – написала Наталка Ворожбит 2 вересня у фейсбук.

Вона стверджує, що неофіційно дізналася, що причиною відмови у поселенні стала публікація емодзі ЛГБТ-прапорця на сторінці доньки в інстаграмі, якою вона не користувалася з 2024 року.

«Ще там є прапор України і чотири фото – два з котом і два селфі. Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу», – зазначила режисерка.

Наталка Ворожбит написала університету листа, після чого їй перетелефонували і підтвердили, що причиною відмови в поселені став прапорець ЛГБТ. Представниця університету зазначила, що розділяє позицію колегіуму і порівняла прапор ЛГБТ із прапором Росії.

«Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів (не в гуртожитку, в якому вже на той момент не залишилось місць) за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ», – додала Наталка Ворожбит.

Після цього інциденту сім’я розірвала контракт із УКУ, а донька режисерки вступила в Києво-Могилянську академію.

«Ні, ми не отримали жодних вибачень за моральну шкоду, зруйновану мрію і змінений вектор життя. Я хочу, щоб меценати, наглядова рада, викладачі і керівники цього закладу, серед яких, безумовно багато людей з широким мисленням і великим серцем, замислилася про систему УКУ, своє місце в ній, куди вони рухаються, чому перемагають такі середньовічні механізми, і, можливо, щось би змінили і переосмислили поки не пізно», – додала Наталка Ворожбит.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до пресслужби УКУ, однак на момент публікації відповіді не отримав. Уже після розголосу університет опублікував відповідь ректора Парасці Курочкіній, в якій зазначається, що загалом відмову отримали понад 15 студентів, однак причини відмови не вказали.

«Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для вас велике розчарування. Ми були раді вашому бажанню навчатися в нас і зарахували вас на навчання за вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням», – ідеться у відповіді УКУ.

Веселковий прапор – це міжнародний символ спільноти ЛГБТ, а також руху на підтримку прав людини для них.