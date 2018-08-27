Уляна Супрун пояснила, чому МОЗ не може закупити протизміїну сироватку

Польської притизміїної сироватки в Україні нема і невідомо коли буде

Сироватки польського виробника, яка конче потрібна при укусах змій, що водяться в Західній Україні, у Львові найближчим часом не буде. Лікарі й надалі будуть лікувати постраждалих від укусу гадюки так, як лікували досі, повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на прес-конференції у Львові.

У понеділок, 27 серпня, на зустрічі з Уляною Супрун, журналісти знову підняли питання забезпечення лікарень протизміїною сироваткою польського виробника, яка конче потрібна при укусах гадюк, що водяться у нашому регіоні. Адже від укусу карпатської гадюки у Львові 14 серпня померла 4-річна дівчинка. Сироватку дитині не вводили, бо польської протизміїної сироватки, яка б могла допомогти у цьому випадку, у лікарнях нема, а індійська сироватка, яка є, не годиться, бо у нашому регіоні водяться інші види змій.

Проте найближчим часом сироватки польського виробника в Україні не буде.

«Польський виробник сироватки наразі не готовий реєструвати її в Україні. А якщо сироватка є незареєстрована, ми не можемо її купувати через державну структуру. Як будуть лікувати постраждалих? Є відповідні протоколи лікування, доволі успішні, і лікарі будуть лікувати так, як лікували досі. Ми будемо спілкуватися з Польщею, просити аби була реєстрація. Як докажемо, що закупівлі будуть проводитися на такому рівні, що їм буде цікаво зареєструвати сироватку, тоді вони будуть готові це робити», - сказала Уляна Супрун.

Директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак повідомила, що у минулі вихідні в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр з укусом змії потрапив 12-річний хлопчик. І лікарі доволі швидко стабілізували стан дитини без сироватки, хлопчик в реанімації пробув лише один день і зараз переведений в педіатричне відділення.

12-річного хлопчика зі Львова, як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, змія вкусила в праву стопу у с. Нижнє Синовиднє Сколівського району.

Як повідомила ZAXID.NET заступниця головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Олена Козлова, за останні 10 років у Центр з укусами змій було госпіталізовано 60 дітей різного віку. Лише кільком було введено сироватку польського виробника, стан усіх інших дітей було стабілізовано, отруту з організму виведено без сироватки. Усі діти одужали.

Лікарі Центру мають неабиякий успішний досвід у лікуванні дітей з укусами змій. Деякі діти поступали у відділення реанімації у вкрай важкому стані, через декілька днів після укусу, коли в організмі відбулися вже певні зміни, але і їх лікарям вдалося врятувати.

Причини смерті 4-річної дівчинки, яку, на жаль, врятувати не вдалося, наразі невідомі. Висновків судово-медичної експертизи ще нема.

«Судово-медична експертиза ще не завершена. Як тільки її завершать, слідчий передасть нам документи і тоді будемо розглядати на клініко-експертній комісії причини і обставини смерті цієї дитини», - повідомила Ірина Микичак.