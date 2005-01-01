Уляна Супрун пояснила чому не можна «вправляти диски» у хребті

За словами чиновниці, практикам «вправляння вилетівших дисків» довіряти не варто

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про те, що диски у хребті можуть «вилітати» і що їх можна «вправити на місце». Про це чиновниця написала у Facebook.

За словами Супрун, «міжхребцеві диски не просто вставлені в хребет, на зразок шайб. Вони дуже міцно пов'язані з хребтом, фактично є одним цілим із ним, тому не можуть просто зміститися чи вилетіти в процесі нашої повсякденної активності. Відповідно, їх не можна вставити на місце чи вправити».

Періодичний хрускіт у спині Супрун пояснила хрускотом або клацанням, яке виробляють міжхребцеві суглоби.

«Хоча іноді пацієнти заперечують: «що ж тоді клацнуло в спині, коли мануальний терапевт начебто вправляв мені диск?» Насправді, хрускіт або клацання виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби). В рідині, яка знаходиться в суглобах, міститься розчинений азот. При різкому натисканні на хребці в суглобах може відбутись швидке зниження тиску, розчинений азот переходить в газоподібний стан, що і супроводжується характерним звуком. При цьому нічого не «повертається на місце», оскільки все спочатку було на місці», – йдеться у дописі Супрун.

Полегшення настає в результаті усунення м'язового спазму.

«Зміщуватися (мігрувати) можуть окремі фрагменти внутрішнього ядра диска через тріщини у фіброзному кільці, які виникають внаслідок дегенеративно-дистрофічних процесів, а саме грижі дисків. У таких випадках також неможливо якимось чином здійснити вправлення цих фрагментів назад», – йдеться у дописі.

Тож практикам «вправляння вилетівших дисків» довіряти не варто, зазначила Супрун.