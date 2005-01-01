Уляна Супрун дала поради, як подорожувати з дітьми у спеку

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликає ніколи не залишати дітей в машині без нагляду дорослих протягом будь-якого часу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Панель автомобіля на сонці у звичайний спекотний день протягом однієї години нагрівається до 70℃», – наголосила вона.

Супрун послалась на результати дослідження Університету Аризони (США), як свідчать, що в таких умовах однієї години вистачить, щоб дитина постраждала від теплової травми, якщо вона залишиться в зачиненому автомобілі. Якщо авто буде у затінку, то цей час збільшується до 2-х годин. За різних умов, ступінь перегрівання може навіть стати смертельно небезпечною.

За словами урядовиці, вік, вага, наявні проблеми зі здоров’ям та інші фактори, включаючи одяг та рівень гідратації, впливають на швидкість отримання теплової травми. Діти, в порівнянні з дорослими, особливо чутливо реагують на зміни температури. Проте часто вони не відчувають перепадів, не можуть вчасно сказати, що їм спекотно. Перебуваючи в тих самих умовах, що і дорослі, діти перегріваються набагато швидше.

«Тому будьте уважні! Ніколи не залишайте дітей в машині без нагляду дорослих протягом будь-якого часу. Навіть якщо ви уважні та люблячі батьки, психологи попереджають, що в рутинних справах, ви можете забувати про дуже важливі речі. І це може статись з кожним», – наголошує політик.

Супрун радить в подорожі з дітьми у спекотний період брати достатню кількість води для пиття та навіть обтирання, частіше зупинятись, одягати дитину в легкий одяг та слідкувати за температурою в салоні авто.

«Ці поради також стосуються домашніх улюбленців!», – наголосила вона.