Унаслідок ДТП на трасі Київ–Чоп постраждало двоє людей

У суботу, 30 грудня, приблизно о 18:30 трапилась ДТП на трасі Київ–Чоп поблизу села Пісочне. Як інформує прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, у ДТП постраждало двоє людей.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Чоп у с. Пісочне Миколаївського району відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen Passat та автомобіля BMW X5.

Внаслідок ДТП, травмовано 2 людини з автомобіля Volkswagen Passat. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості доставлено в Стрийську центральну районну лікарню. Рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі аби запобігти його загоранню.