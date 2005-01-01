Унаслідок ДТП на трасі Київ–Чоп постраждало двоє людей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:553970

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У суботу, 30 грудня, приблизно о 18:30 трапилась ДТП на трасі Київ–Чоп поблизу села Пісочне. Як інформує прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, у ДТП постраждало двоє людей.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Чоп у с. Пісочне Миколаївського району відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen Passat та автомобіля BMW X5.

Внаслідок ДТП, травмовано 2 людини з автомобіля Volkswagen Passat. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості доставлено в Стрийську центральну районну лікарню. Рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі аби запобігти його загоранню.

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