Унаслідок ДТП у Бродах госпіталізували 11-річного велосипедиста

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:233800

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У четвер, 14 червня, у Бродах відбулась ДТП, унаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні вказано, що відбулось зіткнення між велосипедистом та авто Volkswagen Caddy, за кермом якого був 35-річний мешканець села Боратин Бродівського району. Унаслідок ДТП 11-річний бродівчанин потрапив у лікарню з закритою черепно-мозковою травмою та переломом пальців правої руки. Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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