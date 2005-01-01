Поліція оголосила у розшук львів'янку, що збила та тягнула поліцейського на капоті авто

26-річна Ельнара Абієва, що у січні 2018 року збила патрульного поліцейського

Франківський районний відділ поліції оголосив у розшук 26-річну Ельнару Абієву, що у січні 2018 року збила патрульного поліцейського та провезла його на капоті свого авто півкілометра. Про її розшук поліція офіційно повідомила на сайті 13 червня.

ДТП трапилась ще 7 січня 2018 року на вул. Генерала Чупринки. Поліцейські зупинили авто Peugeot 208, за кермом якого була Ельнара Абієва, через те, що вона виїхала на смугу зустрічного руху. Водійка відмовилась надати патрульним документи, а під час спілкування у неї помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Через кілька хвилин Ельнара навмисно наїхала на поліцейського та провезла його на капоті свого авто півкілометра.

Водійка втекла з місця ДТП, але її авто поліція виявили на вул. Княгині Ольги, поблизу її будинку. Однак Ельнару Абієву поліцейські не змогли затримати. Через кілька днів після ДТП вона дала інтерв’ю російському прагандистському каналу Life, де зокрема сказала, що покинула межі України.

Її підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, у міжнародний розшук Ельнару не оголошували.

Додамо, що це не перший раз Ельнару Абієву зупиняли за порушення ПДР. Раніше вона неодноразово вчиняла ДТП та керувала авто без прав.