У Львові водійка провезла патрульного на капоті півкілометра

Патрульні вважають, що жінка була у стані наркотичного сп’яніння

СуспільствоЮлія Поліковська, 7 січня52336

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У Львові водійка провезла патрульного на капоті півкілометра
фото Патрульної поліції Львова
Автомобіль порушниці забрали на арештмайданчик

У неділю, 7 січня, близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. Водійка авто відмовилася надати документи патрульному. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львова.

«Раптом жінка навмисно здійснила рух і здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді вивернувши кермом збила другого інспектора і повезла його на капоті. Провізши його вулицею Генерала Чупринки, повернувши на вулицю Юліана Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту і на великій швидкості покинула місце пригоди», – сказано у повідомленні поліції.

Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки. Тим часом патрульні встановили, кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вул. Княгині Ольги з ушкодженням капоту та лівого дзеркала.

Автомобіль зухвалої водійки знайшли на вул. Княгині Ольги

Особу громадянки також встановлено, нею виявилася 26-річна жінка, яка уже неодноразово порушувала ПДР.

Свідки вказали, що з автомобіля вибігла жінка і забігла у під’їзд. На місці працювали слідчі. Автомобіль порушниці евакуювали на арештмайданчик.

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