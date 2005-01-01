Внаслідок зіткнення п'яти автомобілів у Львові постраждали четверо людей

Рятувальники деблокували двох потерпілих з понівечених автомобілів

У вівторок, 2 січня, ввечері на вул. Городоцькій у Львові зіткнулися п'ять автомобілів Внаслідок ДТП постраждали троє людей.

Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, о 19:00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Городоцькій, 212 відбулось зіткнення автомобілів.

Як уточнили в Нацполіції Львівщини, зіткнулись два BMW, Volkswagen Golf 3, ВАЗ-2109 та автомбіль швидкої допомоги.

Внаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями госпіталізовано четверо осіб – водія Volkswagen, 29-річного львів’янина, двох його пасажирів, мешканців Львова та Пустомитівського району віком 25 років, а також водія ВАЗу, 36-річного львів’янина.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.