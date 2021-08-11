Бойовики збройних формувань Російської Федерації продовжують обстрілювати населені пункти

Бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів у селі Новоселівка Друга (Очеретинської громади) загинув літній чоловік. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що унаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий мешканець 1935 року народження. Наразі на місце інциденту виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин. Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження. Загалом протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

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