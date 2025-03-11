Тракторист не впорався з керуванням та перекинувся

У понеділок, 10 березня, у селі Новосільці Ходорівської громади на Львівщині тракторист не впорався з керуванням та перекинувся на тракторі. У результаті ДТП він загинув на місці події.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталася близько 17:00 у селі Новосільці Стрийського району. 47-річний мешканець села, керуючи трактором марки DW244B, не впорався з керуванням та перекинувся.

Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події.