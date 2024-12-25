У Бурштині запускають нові котельні для забезпечення містян теплом

У середу, 25 грудня, після нічної ракетної атаки Росії місто Бурштин Івано-Франківської області повністю залишилось без теплопостачання. Окрім того, перебої із водопостачанням виникли у місті Калуш, що за 25 км від Бурштина.

Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.

Як розповіла «Суспільному» директорка міської лікарні Галина Борецька, із 7:00 заклад перебуває без теплопостачання, фахівці проводять роботи з перепідключення до нової котельні. Запустити тепло у лікарню прогнозують о 18:00. Наразі, за словами директорки, температура в лікарні задовільна.

У четвер, 26 грудня, у місті запрацюють ще дві котельні. Повністю відновити теплопостачання у Бурштині планують найближчими днями. У Бурштині збудували пʼять нових котелень, три з них повинні запустити до 27 грудня. Ще дві, які опалюватимуть два ліцеї, запрацюють за кілька днів.

Після обстрілу також виникли проблеми із водопостачанням та електрикою у сусідньому місті Калуш. Однак до 15:30 подачу води у місто вдалось відновити. Також через обстріл у Калуші тимчасово було відсутнє теплопостачання.

За повідомленням ДТЕК, сьогоднішній обстріл – це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Через обстріл частина Івано-Франківської області певний час була знеструмлена. Окрім того, для підприємств на Прикарпатті ввели графіки обмеження потужності. Графіки застосовуватимуть із 15:00 до 23:59 у повному обсязі (5 черг). Для населення графіки вимкнення електроенергії поки не застосовують, але ситуація може змінитись.