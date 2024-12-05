Одна з котелень стане альтернативним джерелом тепла для гімназії №1

Товариство Червоного Хреста України передало місту Бурштин дві модульні газові котельні. Котельні обігріватимуть будівлі соціальної сфери.

Як повідомили у Бурштинській міській раді 5 грудня, кожна з котелень має потужність 1 МВт. Одна з них стане альтернативним джерелом тепла для гімназії №1.

«Ці котельні будуть використовуватися для соціальної сфери міста, що є важливим кроком у забезпеченні стабільного функціонування освітніх закладів громади», – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, після виведення з ладу Бурштинської ТЕС внаслідок обстрілів РФ, власникам квартир у Бурштині дозволили встановлювати автономне опалення. Загалом для забезпечення теплом соціальної сфери та житлового фонду громади необхідно облаштувати 6 котелень.

Дві блочно-модульні газові котельні резервної системи опалення (10 МВт та 8 МВт) мають обігріти 11,5 тис. мешканців багатоквартирних будинків. Ще чотири твердопаливні котельні альтернативної системи опалення (по 1 МВт) живитимуть теплом два місцеві ліцеї, гімназію та лікарню. За одну з котелень – для Бурштинської лікарні – 10 млн грн заплатила Київська міська рада.