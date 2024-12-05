Червоний Хрест передав Бурштину дві модульні газові котельні
Котельні обігріватимуть будівлі соціальної сфери
Товариство Червоного Хреста України передало місту Бурштин дві модульні газові котельні. Котельні обігріватимуть будівлі соціальної сфери.
Як повідомили у Бурштинській міській раді 5 грудня, кожна з котелень має потужність 1 МВт. Одна з них стане альтернативним джерелом тепла для гімназії №1.
«Ці котельні будуть використовуватися для соціальної сфери міста, що є важливим кроком у забезпеченні стабільного функціонування освітніх закладів громади», – зазначили в міськраді.
Нагадаємо, після виведення з ладу Бурштинської ТЕС внаслідок обстрілів РФ, власникам квартир у Бурштині дозволили встановлювати автономне опалення. Загалом для забезпечення теплом соціальної сфери та житлового фонду громади необхідно облаштувати 6 котелень.
Дві блочно-модульні газові котельні резервної системи опалення (10 МВт та 8 МВт) мають обігріти 11,5 тис. мешканців багатоквартирних будинків. Ще чотири твердопаливні котельні альтернативної системи опалення (по 1 МВт) живитимуть теплом два місцеві ліцеї, гімназію та лікарню. За одну з котелень – для Бурштинської лікарні – 10 млн грн заплатила Київська міська рада.