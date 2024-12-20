Наслідки російського обстрілу Херсона, 20 грудня 2024 рік

Уранці п’ятниці, 20 грудня, російська армія здійснила масований артилерійський обстріл Херсона. Попередньо відомо про двох загиблих та десятьох поранених цивільних мешканців. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури та обласній військовій адміністрації.

Керівник ОВА Олександр Прокудін розповів, що вибухи було чутно у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

За даними правоохоронців, жертвами російського обстрілу Херсона стали 60-річний та 75-річний чоловіки. Ще десятеро отримали поранення. Крім цього, пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж в місті.

«Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тис. абонентів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах», – ідеться в повідомленні Олександра Прокудіна.



У прокуратурі повідомили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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За зведеннями Херсонської ОВА, упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли з артилерії та авіації 46 населених пунктів Херсонщини. Ворог бив по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкодив 12 багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.Через російську агресію загинула одна людина, ще 18 – дістали поранення.