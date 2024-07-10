У ніч на середу, 10 липня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області.

«Уночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване», – написав у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.



Олександр Коваль також зазначив, що місцеві жителі не постраждали.

Додамо, що повітряна тривога в Рівненській області тривала з 01:29 до 04:08. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 безпілотників типу Shahed. Сили ППО збили 14 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.