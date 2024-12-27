Студенти Київського університету Шевченка неодноразово закликали звільнити Микиту Василенка

Професора інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 68-річного Микиту Василенка, звільнили з посади. Пресслужба вишу у п'ятницю, 27 грудня, повідомила, що Василенко порушив етичні норми університетської спільноти.

«Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», – заявили в університеті.

З проханням звільнити Микиту Василенка до керівництва університету звернувся колектив кафедри друкованих медіа та історії журналістики, де й працював професор. Ректор КНУ Володимир Бугров вже підписав дострокове розірвання контракту з професором – угоду припинять 30 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Микита Василенко під час інтерв'ю проросійському журналісту Олександру Шелесту заявив, що іноземні миротворці допоможуть поліпшити демографічну ситуацію в Україні.

«Щонайменше сорок тисяч мужиків, із грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на хороших європейських продуктах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні вже вбиті, або покалічені», – сказав Василенко.

На сексистські заяви також відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що не вперше поскаржився на професора у Міністерство освіти. Крім цього, він закликав СБУ перевірити Василенка.

Зазначимо, що журналістка та редакторка сайту «Лівий берег» Соня Кошкіна, яка є донькою Микити Василенка, скаржилася, що через слова батька отримує погрози. Вона наголосила, що не має «жодного стосунку» до ситуації Василенком.

Додамо, що Микита Василенко не вперше потрапляє у сексистські скандали. Зокрема, у 2015 році він облаяв студентку, яка критикувала керівництво університету. Тодішній директор Інституту журналістики Володимир Різун назвав поведінку професора аморальною. Однак аморальною Різун назвав і поведінку студентки.

У лютому 2024 року студенти КНУ вимагали звільнення Василенка й звинувачували його у просуванні сексистських і проросійських наративів. Під час своїх лекцій професор заявляв, що «жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат».Одна зі студенток скаржилася на сексуальні домагання і погрози від професора.

Крім цього, Микита Василенко під час інтерв'ю проросійському телеканалу News One заявляв, що Росія не нападе на Україну, бо «їй не потрібне найбрудніше місто у світі – Київ та бунтівне населення». Професор неодноразово з'являвся в ефірах зрадника Анатолія Шарія, а під час лекцій в університеті Василенко радив студентам долучатися до ОПЗЖ.