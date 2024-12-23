Микита Василенко неодноразово відвідував ток-шоу на каналах Медведчука та просував проросійські наративи

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку МОН через неетичні висловлювання 68-річного професора та журналіста Микити Василенка, який викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Професора звинувачують у сексистських висловлюваннях щодо українських жінок.

У понеділок, 23 грудня, Дмитро Лубінець відреагував на інтерв’ю пов’язаному з підсанкційними телеканалами блогеру Олександру Шелесту, в якому Микита Василенко заявив, що в межах миротворчої місії до України можуть прибути приблизно 40 тис. «чоловіків з грошима, голодних до жінок». На його думку, іноземці можуть зацікавити «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені».

Слова Василенка викликали обурення у студентській і медійній спільнотах, а також у соцмережах. Так, студентський парламент Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ відмовився від співпраці з адміністрацією вишу до звільнення професора, вимагаючи покарання для Василенка.

«Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ», – повідомив Дмитро Лубінець.

Зазначимо, раніше Василенка звинувачували у проросійських поглядах, зокрема, у членстві у вже забороненій партії «Союз Лівих Сил», а також участі у політичних ток-шоу на телеканалах нардепа-зрадника Віктора Медведчука «112 Україна», ZIK, NewsOne, а також на телеканалі «НАШ» Євгенія Мураєва.

За словами Дмитра Лубінця, офіс омбудсмена вже вдруге реагує на проросійські та сексистські висловлювання Василенка – у лютому 2024 року студенти КНУ поскаржилися на професора та вимагали його звільнення, проте керівництво вишу винесло йому тільки догану.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Тернопільський національний педагогічний університет відсторонив професора Володимира Кравця за сексистські висловлювання. 76-річний доктор педагогічних наук Володимир Кравець розповідав студентам, що дівчата самі провокують зґвалтування.