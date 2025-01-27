Пацієнтів годуватимуть за трьома різними меню

Університетська лікарня у Львові, що є філією національного медичного університету імені Данила Галицького, 22 січня уклала договір на кейтерингові послуги з ТОВ «Фуді-Кейтеринг», зареєстрованим у Луцьку. Фірма була єдиним учасником торгів і запропонувала свої послуги за 23,89 млн грн. Ідеться про харчування пацієнтів до кінця 2025 року.

Згідно з договором, оприлюдненим в системі електронних закупівель Prozorro, лікарня замовила харчування пацієнтів за дієтами:

№15 – на 16,7 млн грн по 232 грн на пацієнта в день;

№9 – на 4,7 млн грн по 257 грн;

№1,1а – на 2,47 млн грн по 153,85 грн.

ТОВ «Фуді-Кейтеринг» зареєстроване в Луцьку в 2018 році. Його співвласницями є киянка Тетяна Коваль, волинянка Оксана Бондарук і львів’янка Марта Ковальська. У тендерах компанія почала брати участь з 2021 року. Фірма з Волині забезпечує харчування пацієнтів лікарень у Луцьку, Ковелі, Хусті, Хмельницькому, Рівному, Тернополі, Києві тощо.

Одне зі своїх перших держзамовлень фірма отримала від Львівської лікарні швидкої допомоги, де перед торгами взяла в оренду харчоблок і їдальню.

У 2021-22 роках ТОВ «Фуді-Кейтеринг» також займалося харчуванням пацієнтів Львівського обласного госпіталю ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи.

Компанія працює під брендом «Фудіцина» і працює в напрямках медичного харчування за держзамовленням та створення в закладах охорони здоров’я мережі кафе і ресторанів швидкого харчування для пацієнтів, відвідувачів і персоналу. Згідно з даними на сайті бренду, він постачає готові страви за договорами із 70-ма лікарнями в Україні.

З 2021 року до сьогодні ТОВ «Фуді-Кейтеринг» уклало договорів на харчування пацієнтів на 518,8 млн грн.