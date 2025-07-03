Чоловік наштрикнувся на паркан та повис головою униз

У середу, 2 липня, у місті Кам’янка-Бузька на Львівщині 55-річний чоловік проштрикнув ногу та повис на металевому паркані. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані зі шматком паркану.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент стався близько 4:00 ночі у місті Кам’янка-Бузька на вул. Руданського. На металевій огорожі висотою 1,5 м застряг чоловік. Він проштрикнув ногу металевими конструкціями паркану, зачепився і звисав головою донизу.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту відрізали частину огорожі та передали потерпілого медикам. 55-річного постраждалого у важкому стані госпіталізували до Кам’янка-Бузької районної лікарні.