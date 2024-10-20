Поки невідомі вандали потрощили вази, свічки й порозкидали квіти на могилах захисників

У ніч на неділю, 20 жовтня, вандали пошкодили 23 могили військових, політв’язнів і волонтерів на Личаківському цвинтарі у Львові. Фото могил із робитими вазами, перевернутими квітами і портретами загиблих захисників оприлюднив керуючий виконавчим комітетом Львівської міськради Євген Бойко.

«Вночі вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання», – написав у Facebook Євген Бойко, додавши фото пошкоджень. Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника о 2:42.

Євген Бойко уточнив ZAXID.NET, що вандали загалом пошкодили загалом 23 могили, з них – 17 могил героїв російсько-української війни, три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.

На місці працюють слідчі поліції та СБУ, які переглядають записи камер спостереження. ZAXID.NET отримав фрагмент відеозапису з однієї з камер. На ньому видно, як людина у світлій куртці із накинутим на голову каптуром ходить поміж могил і розкидає те речі, які на них стояли. Наразі точно невідомо, чи вандал діяв сам, чи їх було кілька.

Нагадаємо, ще з 2012 року на Личаківському кадовищі розпочали встановлювати камери відеоспостереження, щоб запобігти подібним інцидентам.