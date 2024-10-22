Жінка пошкодила могили українських військових

Поліція затримала підозрювану, яка вчинила наругу над могилами військових на Личаківському кладовищі у Львові. 48-річній жінці повідомили про підозру.

«Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські спільно з співробітниками Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жителька Львова віком 48 років», – повідомили у поліції Львова 22 жовтня.

Вандалці повідомили про підозру за ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), що карається обмеженням або позбавленням волі до п’яти років.

У поліції ZAXID.NET уточнили, що підозрювану затримали в понеділок 21 жовтня. Слідчі дії ще тривають, поліція має призначити експертизи. Директор Личаківського кладовища Павло Богайчик зазначив, що місця проникнення жінки на територію огородженого меморіалу не встановили, але зламаних замків чи інших пошкоджень не зафіксовано.

«Ми не встановили конкретного місця, де увійшла ця жінка, але очевидно, що вона перелізла через огорожу. Адже довкола все зачинено, а зламів не зафіксовано», – сказав ZAXID.NET Павло Богайчик.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, на Личаківському цвинтарі, де є поховання загиблих військових, пошкодили надмогильні лампадки та вази з квітами на близько 40 могилах. Вандалка потрапила на записи камер спостереження, завдяки чому вдалося встановити її особу.