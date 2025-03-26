Світлану Шкрапп затримали одразу після скоєння злочину

Личаківський районний суд 24 березня ухвалив примусово госпіталізувати в психіатричну лікарню львів'янку Світлану Шкрапп, яка пошкодила 39 могил на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Суд встановив, що вона не контролювала своїх дій через хронічні психічні хвороби.

За матеріалами справи, обвинувачена не має постійного місця проживання. 48-річна Світлана Шкрапп 20 жовтня 2024 року прийшла на Личаківське кладовище приблизно о 3:00 та пошкодила поховання загиблих на російсько-українській війні – побила лампадки, зривала таблички та розкидала квіти.

Під час судових засідань Світлана Шкрапп переконувала, що жодних пам'ятників вона не пошкодила, а лише розкидала лампадки та вінки. Судово-психіатричний експерт встановив необхідність госпіталізувати її до психіатричної лікарні. Захисник обвинувачуваної не заперечував і підтвердив, що його підзахисна страждає на хронічне психічне захворювання.

Суддя Роман Грицко ухвалив примусово відправити Світлану Шкрапп до обласної психіатричної лікарні у селі Орлівка Рівненської обласної ради. Ухвалу можна оскаржити в апеляції.