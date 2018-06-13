Уповноважена з прав людини поїхала в Росію зустрітися з українськими політв’язнями

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати українців-політв’язнів Кремля. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

«На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки», – йдеться у повідомленні.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.



З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 червня 2018 р.

За словами президента, політв’язнів підтримує весь демократичний світ. «Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!», – додав Порошенко.

Як пише «Українська правда», уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова збирається відвідати Україну на початку наступного тижня.

Крім того, Москалькова спільно з уповноваженим Верховної Ради України Людмилою Денісовою відповідно до розробленої дорожньої карти відвідає у ВК-6 Омська громадянина України та Росії Дмитра Штибликова.

До слова, нещодавно Фракція «зелених» в Європарламенті представила інтерактивну карту Росії з місцями утримання політичних в'язнів. Список склав правозахисний центр «Меморіал».

На мапі 158 політв'язнів, з яких понад 60 - громадяни України. Серед цих в'язнів - український режисер Олег Сенцов, який місяць тому оголосив голодування.