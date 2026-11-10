Управління комунальної власності міськради Львова повідомило, що у вівторок, 10 листопада, на його рахунки надійшло 1,4 млн грн – це борг скандально відомого підприємця Василя Мачеуса.

У цю суму входять 1,119 млн грн інфляційних втрат та 225,5 тис. грн 3% річних. Рішення про стягнення, що оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд ухвалив 1 жовтня 2026 року.

«Раніше юристи забезпечили арешт коштів боржника, оперативне опрацювання виконавчих документів, а сьогодні кошти перераховано до бюджету приватним виконавцем», – йдеться в повідомленні управління комунальної власності.

У рішенні суду згадується про те, що боржник затягував засідання і загалом поводився невідповідно.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Поведінка відповідача призвела до затягування розгляду справи. Вказана поведінка проявлялась, зокрема, у поданні необґрунтованих заяв і клопотань, мали місце випадки нетактовного ставлення відповідача до учасників судового процесу, зокрема, перебивання учасників судового процесу, висловлення безпідставних звинувачень, ігнорування зауважень головуючої судді в судовому засіданні, а також невиконання вимог ухвал суду», – йдеться в судовому документі.

Що відомо про справу Василя Мачеуса

У червні 2026 року управління комунальної власності за допомогою приватного виконавця стягнуло 538 тис. грн боргу з підприємця Василя Мачеуса, який шість років ухилявся від сплати за оренду приміщення на вул. Лесі Українки, 15, де раніше працював його паб «Правий сектор».

Після цього юридичний відділ управління комунальної власності подав наступний позов проти цього боржника для стягнення інфляційних втрат та 3% річних, нарахованих за весь час прострочення виконання судового рішення. Саме його 1 жовтня задовольнила суддя Господарського суду Львівщини Зоряна Горецька.

Василь Мачеус не платив за оренду приміщення, тож міськрада розірвала з ним договір. Проте підприємець користувався приміщенням ще понад рік до примусового виселення в 2018 році, за що й накопичився борг. У 2014 році така ж історія з боргами і примусовим виселенням з приміщення на площі Ринок сталась з бізнесом дружини Василя Мачеуса Оксани Мачеус.