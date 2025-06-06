Під час обшуків у зловмисників вилучили готівку у різних валютах на 3,1 млн грн

Правоохоронці ініціювали передачу Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) понад 3 млн грн, вилучених під час обшуків у продавців сурогатного алкоголю на Рівненщині. Про це повідомили 6 червня пресслужби прокуратури та ДБР.

«Рівненський міський суд передав управлінню АРМА готівку в різній валюті загальним еквівалентом більш ніж 3 млн грн, арештовану у межах досудового розслідування щодо виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили зловмисників, які займалися підробкою та продажем елітної горілки на території Рівненщини восени 2024 року. До групи входило пʼятеро учасників, серед яких був один із місцевих правоохоронців.

Під час обшуків у ділків вилучили понад 6 тис. пляшок алкоголю, полімерні ємності об’ємом 5 та 10 літрів, обладнання та реагенти. В організатора також вилучили три автомобілі, якими перевозили продукцію, та готівку у різних валютах на загальну суму 3,1 млн грн. Ці гроші передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.