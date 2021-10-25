Упродовж дня 38 вулиць у Львові будуть без світла
«Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 25 жовтня, мешканці 38 вулиць у Львові будуть без електропостачання. «Львівобленерго» проводитиме ремонти.
За інформацією Гарячої лінії «Львівобленерго», з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть:
- вул. Грекова, 8;
- вул. Клепарівська, 28, 28а;
- вул. Батуринська, 1, 3, 5, 7;
- вул. Джерельна, 53, 55, 57, 59;
- вул. Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;
- вул. Базарна, 34, 44, 50;
- вул. Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- вул. Водна, 5;
- вул. Шевченка, 318, 320, 322;
- вул. Брюховицька, 39-87;
- вул. Ряснянська, 1-29; 2-50;
- вул. Прокоповича – всі;
- вул. Тростинна – всі;
- вул. Осикова – всі;
- вул. Маршалківка – всі;
- СГК «Червона Калина» – всі;
- вул. Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;
- вул. Перфецького, 7а, 9, 14, 21;
- вул. Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;
- вул. Пулюя, 1, 3, 5, 7;
- вул. Київська, 1-12;
- вул. Здоров’я – всі;
- вул. Левинського, 1-6;
- вул. Чупринки, 52;
- вул. Глибока, 12, 19-29;
- вул. Гіпсова, 27, 27а-ж, 29, 29а-ж;
- вул. Комарниця, 2;
- вул. Остроградських, 3;
- вул. Бой-Желенського, 2, 4, 6;
- вул. Г.Майдану 28, 30а, 38, 40;
- вул. Похила, 2, 4;
- вул. Лаврівського, 1-15, 2-40;
- вул. Спокійна, 5-35, 8-30;
- вул. Любінська, 50-60;
- вул. Канівська, 2-38, 3-37;
- вул. Шараневича, 1-29, 2-30;
- вул. Затишна – всі;
- вул. Декарта, 1, 3, 2.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.
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