УПЦ КП виділили землю для будівництва церкви у центрі Львова

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 12:207781

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УПЦ КП виділили землю для будівництва церкви у центрі Львова
Церкву планують збудувати на ділянці між вулицями Костя Левицького і Пекарською

Під час засідання сесії міської ради Львова у четвер, 7 червня, депутати затвердили проект землеустрою та надали Українській православній церкві Київського патріархату земельну ділянку на вул. Костя Левицького (навпроти будинку №67) для будівництва церкви. Ця земля розташована у центральній частині міста неподалік скверу Львівського ветеринарного університету.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, парафія УПЦ КП Богородиці Скоропослушниці планує збудувати церкву на ділянці 0,15 га. Церква має вміщати 150 людей. Під час будівництва церкви релігійна громада повинна влаштувати під’їзди до неї, попередньо погодивши з сусідніми ділянками.

Перед початком будівництва на цій земельній ділянці зріжуть дерева, зазначила керівниця управління земельних ресурсів ЛМР Ельвіра Колос, додавши, що церква має на це дозволи.

В подальшому УПЦ КП Личаківського району має зареєструвати право власності на цю земельну ділянку.

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