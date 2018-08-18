УПЦ (МП) освятила Приморський бульвар в Одесі після Маршу рівності

Священик окропив водою пам'ятники Дюку й Пушкіну, а також будівлю мерії

Священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату освятив Приморський бульвар в Одесі після закінчення Маршу рівності. Про це повідомляє місцевий сайт «Думська».

За даними видання, обряд провів настоятель храму святої мучениці Тетяни біля Юридичної академії Олег Мокряк, який фігурував у розслідуванні СБУ в справі про сепаратизм і навіть переховувався якийсь час у Москві.

Священик окропив водою пам'ятники Дюку й Пушкіну, а також будівлю мерії.

Видання нагадало, що навесні 2014 року Олег Мокряк був учасником акцій на Куликовому полі. До Росії він утік у квітні після обшуку, який провела в нього вдома Служба безпеки України. В інтерв'ю російським ЗМІ він відкрито закликав до агресії проти України.

«Зараз вся надія на Росію, що вона не залишить нас у біді. У нас ведеться дуже серйозна обробка населення. Якщо Росія не захистить наші права, буде пізно. Люди будуть просто іншими. Вони забувають своє коріння. Я-то пам'ятаю, що це була одна країна, один народ, який хочуть роз'єднати», - заявив священик в інтерв'ю Інтерфакс-релігія.

Марш рівності провели вранці 18 серпня в центрі Одеси учасники фестивалю ЛГБТ-культури. Вони пройшли Приморським бульваром, від Воронцовського палацу до Думської площі. Біля Дюка в цей час тривала акція за «традиційні цінності». Поліція затримала двох нападників на учасників Маршу.