Свої послуги сутенерка оцінювала у 500 грн, а роботу повії – у 3500 грн

Тисменицький районний суд визнав винною уродженку Якутська у сутенерстві та збуті наркотиків. Жінці призначили 4,5 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 липня, обвинувачена домовилася з повією рекламувати її, шукати для неї клієнтів, приймати замовлення та організовувати зустрічі. Замовлення приймала у Viber, свої послуги оцінювала у 500 грн, а роботу повії – у 3500 грн. Також сутенерка пригощала клієнтів амфетаміном.

Під час судового засідання захисник прикарпатки сказав, що вона кається у вчиненому і просить суворо не її карати. У свою чергу, прокурор попросив суд призначити обвинуваченій покарання в розмірі 68 тис. грн штрафу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дзвенислава Гриньків визнала жінку винною у сутенерстві та збуті наркотиків і призначила їй 4,5 роки ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.