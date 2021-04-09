Новий аеропорт у Закарпатській області не будуватимуть в раніше озвучених потенційних місцях – Мукачеві і в селищі Середнє Ужгородського району. Для нього вже знайшли нове місце, повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проектів України, підпорядкованого Міністерству інфраструктури, Кирило Хомяков.

«На жаль, місцеві бізнесмени, почувши, що розглядається місце в селищі Середнє, побігли купувати землі, змінювати їхнє цільове призначення, щоб заробити на тому, що держава намагається побудувати аеропорт. Вони хотіли швиденько скупити ці землі, а потім їх втридорога продати державі там, де буде аеропорт. Тому назвати вам остаточне місце, допоки ми не підпишемо меморандуми і не відправимо листи, я не можу, щоб у нас не трапилася така ж ситуація, оскільки нам за землю треба буде заплатити в тричі більше. але скажу, що це жодне з цих місць, які ми озвучували. це також не територія КП “Аеропорт Мукачево”, яка розглядалася раніше, тому що там він може служити виключно для військових літаків», – розповів Хомяков в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За словами керівника «Укрінфрапроекту», найближчим часом планується організувати зустріч з головою Закарпатської ОДА та місцевою громадою, де знаходиться це нове місце, щоб його оприлюднити.

«Я сподіваюся, що ми максимально швидко зробимо все до кінця року, щоб не тільки завершити проект і експертизу, а й визначити генпідрядника. І вже з початку наступного року зможемо розпочати роботи з будівництва», – сказав голова агентства.

Нагадаємо, що в Закарпатській області діє аеропорт «Ужгород», однак з його роботою регулярно виникають труднощі через те, що літаки, які у нього заходять, змушені зачіпати повітряний простір Словаччини. Україна і Словаччина регулярно підписують угоди, які розблоковують роботу аеропорту.