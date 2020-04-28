Уряд анонсує масове ІФА-тестування на коронавірус. Навіщо?

ІФА-дослідження можуть проводити у багатьох державних і приватних лабораторіях

Українців найближчим часом чекає масове ІФА-тестування на антитіла до Covid-19. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, спершу масове тестування розгорнуть в Одеській та Сумській областях, а далі і серед решти областей. Основною метою ІФА-тестування є можливість виявити антитіла до коронавірусу Covid-19, що дозволить своєю чергою з'ясувати, скільки українців насправді уже перехворіли і чи отримали імунітет.

Таким чином, поруч з уже відомими нам експрес-тестами і ПЛР-тестами будуть застосувавати ще один метод тестування. Чим він відрізняється і які наслідки матиме масове тестування – ZAXID.NET вирішив розпитати про ІФА-тести у фахівців.

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Для ІФА-тестів потрібна сироватка крові

Імунноферментний аналіз (ІФА) – це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції антиген-антитіло. За словами заступника директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олега Когута, для ІФА-дослідження потрібна кров пацієнта, точніше сироватки крові. Таке дослідження, на відміну від експрес-тестів не можуть проводити на місці, а лише в лабораторіях. Апарати імуноферментного аналізу має чимало і приватних, і державних,лабораторій, тож таких досліджень зможуть робити багато, потрібні тільки відповідні тест-системи.

«ІФА-тестування допоможе визначити імуноглобуліни. Вони бувають двох типів: M і G. Якщо виявлять M, то це говорить про те, що йде гострий процес захворювання, якщо G – то що людина перехворіла або зустрілася з вірусом і у неї виробилися антитіла і є імунітет до цього захворювання, – пояснює Олег Когут. – У нас значна частина людей не хворіє на коронавірус, дуже багато переносять хворобу або безсимптомно, або у легкій формі і навіть не звертають увагу на симптоми. Але вони зустрілися зі збудником, організм виробив антитіла і у людини виробився імунітет до цього захворювання. А ось наскільки він тривалий і сильний, наразі невідомо. Імунітет до вірусів грипу зберігається до року. Як довго він зберігатиметься до коронавірусу, невідомо, ми про цей коронавірус ще дуже мало знаємо».

Завідувачка кафедри клінічної імунології і алергології Львівського національного медуніверситету ім. Далина Галицького, консультант державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України, професорка Валентина Чоп’як вважає, що ІФА-дослідження конче треба проводити, його вже проводять цивілізовані країни світу. І воно може дати відповіді на дуже важливі для українців запитання.

«Це допоможе зробити аналіз стану специфічного імунітету українців»

«Проведення масового ІФА-дослідження на виявлення антитіл до Covid-19 - це дуже потрібний захід,але для його проведення мають бути якісні тест-системи з високою чутливістю та специфічністю. Неважливо імпортні чи вітчизняні, головне – якісні. Таке тестування допоможе зробити аналіз стану специфічного імунітету українців і дасть відповідь на чотири важливих питання», – каже Валентина Чоп’як.

Перше. Скільки людей в Україні перехворіли на коронавірус і чи сформований колективний імунітет? Під час такого тестування виявляють специфічні антитіла. Якщо дослідження покажуть, що в організмі людини є специфічний імуноглобулін G, то це означатиме, що сформувалася імунна пам’ять і утворилися відповідні антитіла, які захищають людину від цього коронавірусу.

Друге. Чи долікований коронавірус? Якщо під час тестування буде виявлено специфічний імуноглобулін M, то це означатиме, що вірус недолікований і є потреба знову його діагностики та обов’язкове медичне спостереження, а, можливо, і продовження лікування.

Третє. Наскільки великою є група імунокомпроментованих людей? Є частина людей, які перенесли цю інфекцію у важкій формі, у них коронавірус був підтверджений ПЛР-дослідженням продовж тривалого часу, але антитіла у них не утворилися або мають низький рівень. Це група імунокомпроментованих або імунодефіцитних осіб, котрі потребують особливої уваги з боку медиків.

Четверте. Хто може стати донором для лікування важкохворих пацієнтів? Ті українці, хто має високий рівень антитіл, можуть бути прекрасними донорами для лікування тяжкохворих пацієнтів. Їхня плазма з антитілами досить ефективно, і зараз це вже доведено у світі, допомагає хворим з коронавірусною інфекцією, у яких захворювання протікає важко.

«Особливість Covid-19 полягає у тому, що після одужання ще приблизно до 20 днів іде виділення збудника. І для таких пацієнтів було б важливе дослідження наявності антигенів SARS COV2 за допомогою ІФА. Ці тест-системи набагато дешевші, ніж ПЛР, та й по чутливості і специфічності досить пристойні. Адже саме імуноферментний аналіз по антигенах цього збудника допоміг би визначили носіїв, які продовжують розповсюджувати вірус, і тоді можна було б ефективно проводи заходи профілактики», – каже Валентина Чоп’як.

Для проведення масового ІФА-тестування, за її словами, має бути створений професійний аналітичний центр під керівництвом медиків. До його складу мають увійти інфекціоністи, пульмонологи, імунологи, сімейні лікарі, епідеміологи, які зможуть грамотно проаналізувати результати такого дослідження і розробити певну тактику, як слід далі вести пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім.О. Богомольця НАН України професор Віктор Досенко також вважає, що якщо вдасться провести ІФА- тестування, то це буде цікаве і важливе дослідження, передусім, для пошуку донорів конвалесцентної плазми (плазма людей, що перехворіли). Адже її зможуть використовувати для лікування важкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.