«Все розписано по секундах»

Хворих на коронавірус з кожним днем більшає. І кожний, кому лікарі поставили підозру на це захворювання, хотів би якомога швидше знати – є у нього цей збудник чи ні. Підтвердити чи заперечити підозру можуть лише в лабораторії, після проведення ПЛР-тестування.

ZAXID.NET з'ясував, як проводяться такі дослідження.

Ніхто не знає, коли закінчиться робочий день

У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України є дві лабораторії, в яких проводять ПЛР-дослідження: вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Робочий день у працівників лабораторій розпочинається о 9:00, але ніхто з лікарів і лаборантів ніколи не знає, коли він закінчиться. Буває, що він триває і 12 годин. Вони приходять додому втомлені, виснажені і фізично, і емоційно, а завтра знову робочий день. Доводиться працювати і у вихідні. І перепочинок у них буде ще не скоро – пацієнтів з підозрою на коронавірус з кожним днем більшає.

Є ще один нюанс, який психологічно тисне на працівників лабораторій – вони бояться, аби деякі неадекватні громадяни не переслідували їхніх рідних, тому просять не вказувати їхніх прізвищ.

Нині діагноз – коронавірусна інфекція – ставлять не лише лікарі-інфекціоністи. Вони виставляють підозру на коронавірус. А ось є в людини вірус чи ні – це вже точно можуть сказати працівники лабораторій після проведення ПЛР-досліджень.

У Львові такі дослідження почали проводити лише з 26 березня. До цього часу біоматеріал від пацієнтів для дослідження відправляли до вірусологічної референс-лабораторії у Києві. І результатів доводилося чекати по кілька днів. Нині результат дослідження можна отримати впродовж робочого дня.

Проби для проведення ПЛР-досліджень вже доставлено в лабораторію

Станом на ранок 4 квітня у львівських лабораторіях дослідили понад 240 проб, з них у семи випадках був позитивний результат.Деяким пацієнтам дослідження робили і двічі, і тричі.

У перші дні, як розповіли працівники лабораторій, досліджували лише по 12 проб, бо досі не працювали з такими реагентами. Частину з них отримали з Китаю, частину закупили за кошти місцевого бюджету і МОЗ, останні отримали з Кореї. Тож треба було звикнути з ними працювати, набити, як мовиться, руку.

«Давалася взнаки й велика відповідальність, яка лягла на наших працівників. Адже тепер вони повинні були чітко сказати: хвора людина чи ні. Було неабияке хвилювання і воно дещо сповільнювало темп роботи. Але тепер вже все налагоджено», – розповіла завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій Оксана Семенишин.

Зараз у лабораторіях Центру впродовж дня можуть дослідити 40-50 проб біоматеріалу, відібраного від людей з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Як у лабораторії доставляють біоматеріал?

У всіх з підозрою на коронавірусну інфекцію для ПЛР-досліджень беруть мазки з горла і носа. І цей біоматеріал транспортують до лабораторій з дотриманням високого рівня безпеки.

Біоматеріал спершу поміщають у стерильні пробірки і щільно закривають. Пробірки кладуть у спеціальні пакети, які закриваються на замок. Тоді пакети – у спеціальні контейнери, а їх – у сумку-холодильник. І в такому опакуванні біоматеріал разом з супровідними документами відправляють у лабораторію.

Обидві лабораторії у Центрі спеціально обладнані для проведення складних досліджень, адже тут і раніше досліджували інші збудники небезпечних інфекційних хвороб. У приміщення, де проводяться дослідження, подається повітря відповідної температури. Вентиляційна система налаштована так, що вона знешкоджує збудників, очищує повітря. На вулицю воно потрапляє абсолютно чисте. Таку ж очистку проходять і стічні води.

Дослідження на коронавірус проводять партіями

Дослідження методом ПЛР проводять не кожне окремо, а одночасно партіями. Закладають відразу 20 чи 30 проб, а згодом – через 2,5-3 години отримують результат.

«Але до цього часу проба проходить довгий шлях на етапі виділення РНК, який триває 2-3 години. Тому загалом дослідження триває близько 5-6 годин. Усі маніпуляції під час проведення дослідження розписані по секундах і лаборант, який їх проводить, не має права впродовж 2-3 годин відлучитися чи перепочити, тим паче вийти», – каже Оксана Семенишин.

Коли лаборант працює, він не може впродовж 2-3 годин перепочити чи вийти з приміщення

Лаборанти, звісно, працюють в у захисних костюмах. У них, як зізнаються, працювати непросто. Увечері втома добряче дається взнаки. І працівників лабораторій, які уміють проводити такі дослідження, у Львові небагато. Після того, як розпустили СЕС, люди звільнилися і влаштувалися на інші роботи.

За словами завідувачки вірусологічної лабораторії Ліни Старинчук, працівники лабораторій працюють у дві зміни, потоками, закінчують роботу о 21:00 -22:00.

Роботи з кожним днем більшає, бо щодня з’являються нові пацієнти з підозрою. Окрім того, потрібно робити повторні дослідження. Якщо після позитивного результату на коронавірусну інфекцію у пацієнта через деякий час буде два негативних результати, лише тоді можна говорити, що він одужав.

За прогнозами епідеміологів та інфекціоністів кількість хворих на коронавірус буде зростати, тому за словами заступника директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олега Когута, зараз мова йде про відкриття ще двох лабораторій у Львові, де проводитимуть дослідження на коронавірус. Одна з них – лабораторія львівського медуніверситету 3 квітня провела перші ПЛР-дослідження.

Працівники лабораторій кажуть, що змогли розпочати проведення вкрай важливих сьогодні досліджень лише завдяки небайдужим людям, які допомогли розширити можливості лабораторій Центру, придбали дороговартісне обладнання, засоби індивідуального захисту, реагенти тощо. Їх суттєво підтримали Львівська міська і обласна ради, ПП «Оліяр», ТОВ «ЕКСПЛОДЖЕН»,ТОВ Доктор Елекс, компанія «Онур Груп», ПрАТ «Компанія Ензим», будівельна корпорація «РІЕЛ», ТОВ «Молочна компанія "Галичина"».