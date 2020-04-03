Коронавірус Covid-19 підтвердили у двох львівських лікарів

На Львівщині серед хворих на коронавірус є і двоє лікарів

У двох львівських медиків після проведення ПЛР-діагностики виявили захворювання на коронавірус. Обоє лікарів ізольовані. Зараз проводиться опитування осіб, з якими вони контактували. У всіх контактних будуть відібрані біоматеріали і відправлені в лабораторії для проведення ПЛР-досліджень.

Один з медиків, за даними мерії, – це 47-річний лікар-анестезіолог Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції. У нього 31 березня взяли мазок. Стан погіршився. Зараз перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. В лікарні опитали людей, з якими контактував хворий, а також його рідних. Усі вони ізольовані. У всіх відібрали біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.

Ще один хворий – 54-річний лікар з 5-ї міської поліклініки. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Лікар лежав у пульмологічному відділенні 5-ї міської лікарні. Зараз його госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Усіх контактних осіб обстежують та ізольовують.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримали сьогодні, 3 квітня.

Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру, станом на ранок 3 квітня на Львівщині є 14 хворих на коронавірус, двоє з них вже одужали.