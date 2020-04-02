Садовий емоційно закликав львів'ян не легковажити карантином

Садовий закликав львів'ян не легковажити карантином

У четвер, 2 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий емоційно звернувся до львів’ян із закликом не легковажити карантином та залишатися вдома в зв’язку з стрімким збільшенням кількості хворих на коронавірус.

Мер відзначив, що минулого тижня багато львів’ян виходили у парки та сквери, розпалювали вогнища та смажили шашлики. Садовий вважає таку поведінку «глупою».

«Я переконливо рекомендую, я б навіть сказав, наказую всім львів’янам: ми повинні бути на карантині, якщо хочемо врятувати своє життя і життя своїх рідних. Це наш із вами обов’язок. Немає ліків від коронавірусу. Карантин – це єдині ліки, які можуть нас врятувати! Я бажаю всім здоров’я! І пам’ятайте: береженого Бог береже!», – зазначив Андрій Садовий.