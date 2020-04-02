На час карантину у Львівській області заборонили відвідувати ліси

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Заборона почне діяти від 4 квітня і залишатиметься чинною до покращення епідеміологічної ситуації

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства на час карантину повністю заборонило мешканцям відвідувати ліси та торфовища. Про таке рішення прес-служба управління лісового господарства повідомила у четвер, 2 квітня. Заборона на відвідування лісів почне діяти від суботи, 4 квітня.

«Для дотримання карантинних обмежень та для недопущення виникнення пожеж в екосистемах області Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та державними лісогосподарськими підприємствами ухвалено рішення заборонити відвідування населенням лісових масивів, зон відпочинку на території держлісфонду, торфовищ, в’їзду до них транспортних засобів з 4 квітня», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Доки діятиме ця заборона, точно невідомо: у повідомленні вказано, що заборона буде чинною до «стабілізації епідеміологічної ситуації та на період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки».

Для виявлення порушників у лісах проводитимуть спільні патрулювання працівників лісової охорони та поліції.