Якщо у магазині я почну кашляти...

Львівська поліція почала штрафувати порушників правил карантину. Повноваження складати адмінпротоколи отримали також працівники Львівської міської ради – вони можуть накладати штрафи на мешканців міста за недотримання рішень міської комісії ТЕБ і НС.

Розповідаємо, за що саме штрафують, кого і на скільки.

За що можуть оштрафувати під час карантину?

Нещодавно народні депутати внесли зміни у законодавство, і відтепер в адміністративному кодексі є окрема стаття за порушення правил карантину. Там вказано, що за порушення правил карантину можна отримати від 17 до 34 тис. грн штрафу. Правила карантину – це рішення державної та місцевої влади, встановлені на певний період для недопущення поширення хвороби.

Ринки, супермаркети, банки та інші установи мають працювати під час карантину за особливим протоколом, який затвердила комісія Львівської міської ради. Зокрема, порушеннями протоколу вважається недотримання таких правил:

На ринку

Власників та керівників продуктових ринків можуть оштрафувати за низку порушень:

Перебування на ринку більше 10 покупців одночасно;

Якщо відстань між покупцем та продавцем та між продавцями буде менше двох метрів;

Якщо у продавців не буде антисептиків, масок та рукавиць;

Якщо продукти не будуть захищені поліетиленом або пластиком;

За відсутність у вбиральнях паперових рушників, антисептиків та протічної води;

За відсутність станцій гігієни рук;

Якщо адміністрація ринку не вестиме журнал обліку зі звітами працівників про стан свого здоров’я;

Якщо на ринку будуть працювати інші відділи, окрім продуктового, аптек чи зоомагазинів.

На продавців на ринку також можуть накласти штраф за недотримання санітарних норм, наприклад, за відмову вдягати маску чи рукавиці. А от клієнтам наразі боятися штрафу не варто – якщо вас пропустять 11-м на територію ринку, то уся відповідальність буде на керівнику ринку. Тому у випадку, якщо помітили якісь порушення, телефонуйте у поліцію або на гарячу лінію Львова за номером 15-80.

Також штрафувати можуть і за стихійну торгівлю, яка, щоправда, була заборонена і до введення карантину.

У транспорті:

Водіїв громадського чи приватного транспорту (таксі, мікроавтобусів) штрафують за перевезення більшої кількості пасажирів, ніж це дозволено. Так, штрафи випивують за одночасне перевезення більше 10 пасажирів. Самих пасажирів при цьому не штрафують, однак можуть поставити вимогу покинути транспорт.

Також водіїв громадського транспорту можуть оштрафувати за недотримання санітарних норм – простими словами, за перевезення людей у брудній маршрутці.

У супермаркетах, аптеках, продуктових магазинах тощо:

Власників магазинів штрафуватимуть за недотримання обов’язкової 3-метрової дистанції між клієнтами та відсутність у персоналу респіраторних масок та антисептиків.

Одразу кілька юристів пояснили ZAXID.NET, що накладати штрафи на клієнтів, які порушують правила дистанції, фактично неможливо, адже це складно довести. Окрім того, саме адміністрація закладу має слідкувати за дотриманням правил карантину.

Порушенням також вважається одночасне перебування у приміщенні закладу більшої кількості клієнтів ніж це дозволено – вирахувати норму можна на спеціальному калькуляторі.

На вулиці:

Поки в Україні не ввели режим надзвичайного стану, вас не можуть покарати, якщо ви вийдете на вулицю без крайньої потреби чи будете без маски або рукавиць. Однак якщо вирішите, що карантин – це час для посиденьок і зберетесь компанією більше 10 людей, вас матимуть право оштрафувати за це (або просто розігнати, якщо натрапите на доброго поліцейського).

На роботі:

Вашого роботодавця можуть покарати, якщо він звільнить вас під час карантину або відмовиться відправити у неоплачувану відпустку. Штраф за незаконне звільення становить до 51 тис. грн. Окрім того, керівників великих підприємств, заводів, можуть оштрафувати за недотримання санітарних норм, незабезпечення працівників масками або за перебування на роботі людини з ознаками ГРЗ.

Також штрафи накладають на підприємців за роботу таких закладів:

Заклади харчування, кав’ярні;

Салони краси, перукарні та інші заклади обслуговування;

Розважальні заклади;

Речові ринки, магазини промтоварів;

Стоматологічні клініки та кабінети (окрім ургентних ситуацій);

Ломбарди;

Книжкові магазини;

Швидкі кредити;

Квіткові магазини, МАФи і ринки;

Майстерні з ремонту.

А за що буде кримінальна відповідальність?

За порушення карантину також передбачена кримінальна відповідальність за ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Покарання за цією статтею передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн, арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.

Кримінальна відповідальність поширюється на випадки, коли недотримання правил карантину призводить до поширення хвороби. Наприклад, порушенням закону може бути ситуація, коли людина з підозрою на коронавірус порушує правила домашнього карантину чи покидає місце обсервації і контактує з іншими людьми (наприклад, коли п'ятеро пацієнтів з підозрою на коронавірус намагались утекти з лікарні на Волині). Покарати можуть і представників влади, які порушують умови карантину, як от в ситуації у Харкові, коли мер Геннадій Кернес не хотів закривати навчальні заклади.

Якщо ж порушення карантину призвело до тяжких наслідків (наприклад, масового захворювання людей) чи смерті людини – то за це уже передбачено від 5 до 8 років тюрми.

А якщо хтось прийде в супермаркет чи аптеку і буде там кашляти?

У законі, постанові та рішеннях комісії ТЕБ і НС про карантин не прописане покарання за такі дії. Однак адміністрація закладу може відмовитись обслуговувати такого клієнта та попросити його покинути приміщення, якщо це передбачено внутрішніми правилами. Якщо людина із симптомами ГРЗ буде їхати без маски у громадському транспорті, водій також має право попросити її вийти.

Варто додати, що дотримання 2-3-метрової дистанції між людьми значно зменшує ризик поширення хвороби навіть, якщо людина кашляє чи чхає.

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Поки що карантин в Україні впровадили до 3 квітня. Однак через збільшення випадків захворювання на Covid-19 карантин, скоріш за все, продовжать. Усю важливу інформацію про коронавірус ми щоденно збираємо в окремому матеріалі. Ми також зробили для вас підбірку лайфхаків для життя у самоізоляції, зробили карту поширення хвороби Україною та готові розповідати ваші домашні історії.