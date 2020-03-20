У Львові поліцейські зафіксували три випадки порушення карантину

У п’ятницю, 20 березня, під час патрулювання у Львові правоохоронці виявили три магазини, у яких здійснювали торгівлю товарами, які не є продуктами харчування або предметами першої необхідності. Випадки порушення правил торгівлі в умовах карантину також виявили у Червонограді, Трускавці, Самборі, Жидачеві.

«Роботу закладів, у яких працівники продовжували надавати послуги населенню, поліцейські виявили у Львові, Трускавці, Пустомитах та в одному з сіл Сколівського району. Це були перукарня, майстерня, ломбард та заклад громадського харчування», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото ГУ Нацполіції Львівщини

На порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає штрафи.

Загалом від запровадження карантинних заходів поліцейські виявили у Львові та на території області 20 випадків порушення.

До слова, як повідомляв ZAXID.NET 19 березня, за добу в Україні поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину. У Львові також правоохоронці почали штрафувати порушників.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні діє суворий карантин через пандемію у світі коронавірусної інфекції Covid-19:

припинено навчання у всіх навчальних закладах;

заборонені масові заходи за участю 10 і більше людей;

зупинене залізничне, міжміське та міжобласне автобусне сполучення, а у великих містах не працює метро;

заборонений в’їзд в Україну іноземцям;

введено обмеження на кількість людей у громадському транспорті;

в окремих містах чи областях місцева влада запровадила додаткові обмежувальні заходи. Зокрема у Львові запровадили посилені умови карантину.

На час карантину, до 3 квітня правоохоронці працюють у посиленому режимі. Також збільшено кількість патрулів, які здійснюють охорону публічного порядку.

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