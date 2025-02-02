Уряд дозволив бронювання усіх медпрацівників та прокурорів САП
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Кабінет міністрів України дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних установ. Також рішення стосується бронювання усіх прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури, йдеться в опублікованій постанові Кабміну.
Так, урядова постанова №36 від 14 січня 2025 року вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних громадян під час мобілізації та воєнного часу. Зокрема, постанова стосується відстрочки від мобілізації окремим категоріям працівників – медиків та прокурорів САП.
«Бронюванню підлягають медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи; які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – йдеться в оновленому документі постанови №76 про мобілізацію.
Зазначається, що таких працівників бронюватимуть, якщо заклади, де вони працевлаштовані, є основним місцем роботи.
У пресслужбі міністерства охорони здоров’я пояснили, що зміни стосуватимуться виключно медичних фахівців – для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними. Нагадаємо, раніше медичні заклади зі статусом критично важливих могли забронювати тільки до 50% від усіх військовозобов’язаних чоловіків.
Хто не має обмежень у бронюванні в Україні
- працівники критично важливих для економіки та оборонно-промислового комплексу підприємств
- співробітники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, міжнародних представництв, судових органів та організацій, членами яких є Україна
- члени штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спортсмени з інвалідністю
- співробітники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу
- спеціалісти з технічного адміністрування Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
- постачальники електронних комунікаційних послуг і мереж, включені до аварійно-відновлювальних бригад
- протезисти, техніки та інженери-протезисти які працювали не менш ніж 50% робочого часу
- священнослужителі
- медичні працівники та фахівці
- прокурори САП