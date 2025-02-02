З 14 січня у правилах бронювання працівників запровадили зміни

Кабінет міністрів України дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних установ. Також рішення стосується бронювання усіх прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури, йдеться в опублікованій постанові Кабміну.

Так, урядова постанова №36 від 14 січня 2025 року вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних громадян під час мобілізації та воєнного часу. Зокрема, постанова стосується відстрочки від мобілізації окремим категоріям працівників – медиків та прокурорів САП.

«Бронюванню підлягають медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи; які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – йдеться в оновленому документі постанови №76 про мобілізацію.

Зазначається, що таких працівників бронюватимуть, якщо заклади, де вони працевлаштовані, є основним місцем роботи.

У пресслужбі міністерства охорони здоров’я пояснили, що зміни стосуватимуться виключно медичних фахівців – для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними. Нагадаємо, раніше медичні заклади зі статусом критично важливих могли забронювати тільки до 50% від усіх військовозобов’язаних чоловіків.

Хто не має обмежень у бронюванні в Україні