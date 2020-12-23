Кабінет міністрів України розширив програму надання житлових субсидій для осіб, які отримають допомогу з часткового безробіття, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Нагадаємо, що таку допомогу можуть отримати підприємці і наймані працівники, бізнес і робота яких постраждала від листопадового карантину вихідного дня, а також від майбутнього посилення карантину, яке триватиме з 8 до 24 січня включно.

«Ми розширюємо соціальні гарантії для отримувачів житлових субсидій, аби ті, хто отримує допомогу по частковому безробіттю могли безперешкодно отримати і ці виплати, і субсидію», – зазначив він на засіданні уряду в середу, 23 грудня, повідомляє «Суспільне».

За словами прем’єра, розширення програми житлових субсидій стосується майже 400 тис. осіб, які отримують допомогу з часткового безробіття, серед яких близько 180 тис. – це фізичні особи-підприємці.

Також Шмигаль нагадав, що в Україні триває кампанія з реєстрації для отримання 8 тис. грн державної фінансової допомоги для підприємців, які будуть змушені припинити свою роботу через посилений карантин, запланований на січень 2021 року.

«Закликаю українців – підприємців та звичайних працівників – активно реєструватися, щоб вони змогли отримати такі виплати. Ми продовжили термін подання заявок до 31 грудня. Загалом вже подано понад 300 тисяч заявок», – повідомив прем’єр-міністр.

Голова уряду також зазначив, що виплати мають розпочатись вже 23 грудня. За його словами, 22 грудня Пенсійний фонд профінансував понад 2,2 млрд грн для більш ніж 280 тис. осіб, які вже зареєструвались через портал чи додаток «Дія».