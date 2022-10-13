Кабмін дозволив виїзд за кордон для представників авіаційної галузі. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

Зазначається, що йдеться про авіаційний персонал, державних інспекторів з авіаційного нагляду, або осіб, уповноважених на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівників Державного авіаційного підприємства «Україна».

Всі вони мають дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Раніше Кабінет Міністрів змінив правила перетинання кордону для деяких категорій чоловіків на час дії воєнного стану. Йдеться про спортсменів, які входять до складу команд національних збірних.

З 1 вересня уряд планував надати дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон для відрядження підприємцям та представникам бізнесу. Проте механізм «єВідрядження» так і не запрацював.

Крім того, з 14 вересня українським чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном, заборонили виїзд із країни під час дії воєнного стану.