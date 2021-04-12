В уряді наразі не уточнюють, де саме в Жовкві планують розмістити новий державний орган

Кабінет міністрів розглядає можливість розмістити Державну службу охорони культурної спадщини у Жовкву. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабміну на запит агентства «Українські новини». Нова державна служба ще наразі не створена, втім Кабмін уже визначив її обов'язки.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський ініціював розміщення в регіонах органів державної влади. Саме в межах цієї ініціативи й пропонують створити Державну службу охорони культурної спадщини не у Києві, де традиційно розміщені всі держоргани України, а у Жовкві.

В уряді не уточнюють, де саме в Жовкві можуть розмістити Держслужбу охорони культурної спадщини й наразі цей орган перебуває в процесі створення. Утім наприкінці 2019 року Кабмін затвердив її положення, за якими структура буде підпорядковуватись Міністерству культури та займатиметься охороною культурної спадщини й історичними ареалами міст. Наразі штат служби налічує 57 працівників.

Як повідомляють у Кабміні, до травня створять робочу групу для підготовки пропозицій щодо переміщення центральних органів виконавчої влади в регіони, а до липня – визначать, які центральні органи влади та держпідприємства з'являться в регіонах. Як уточнив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, мова не йде про переїзд уже наявних міністерств чи відомств, а про створення нових.

Крім того, до серпня в уряді планують підготувати фінансово-економічний розрахунок і деталізований план переміщення, а до жовтня – відповідні акти уряду і проекти законів.

Зазначимо, що у Жовкві розташований державний історико-архітектурний заповідник, до якого входять 55 пам'яток архітектури.