Олег Немчінов заявив, що розроблений урядом законопроект дозволить розташовувати центральні органи влади не лише у Києві

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов уточнив, що у рамках деконцентрації органів виконавчої влади не будуть переносити розташовані у Києві органи влади до регіонів, а створюватимуть там нові. Про це він розповів у коментарі «Укрінформу» у середу, 31 березня.

«Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування», – сказав Немчінов.

З його слів, для реалізації цих планів необхідно, щоб парламент схвалив напрацьований урядом законопроект про зміни до закону про Кабінет міністрів. Таким чином, уряд зможе розміщувати центральні органи виконавчої влади не лише у Києві. Відповідний законопроект найближчим часом направлять до Верховної Ради.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ініціював деконцентрацію органів виконавчої влади – впродовж двох років планують розмістити у регіонах центральні органи влади для підвищення благоустрою в регіонах. Наразі Кабінет міністрів опрацювує усі вигоди та ризики цього рішення.