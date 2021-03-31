Президент України Володимир Зеленський ініціював переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва для підвищення благоустрою в регіонах. У Кабінеті міністрів уже розробили пропозиції щодо деконцентрації органів влади і бачать у такому переміщенні низку переваг.

«За ініціативи президента Володимира Зеленського справді відбувається розгляд деконцентрації центральних органів виконавчої влади, тобто пропонується розглянути питання можливості переміщення центральних органів виконавчої влади у регіони з метою підняття благоустрою в областях, наближення процесу формування та реалізації політик до людей, створення нових робочих місць та заохочення внутрішньої трудової міграції, стимулювання економічного розвитку регіонів. Кабінет міністрів має опрацювати усі вигоди та ризики цього рішення», – сказала речниця президента Юлія Мендель у коментарі «Українській правді» в середу, 31 березня.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що на засіданні Координаційної ради з питань реформування державного управління обговорювали деконцентрацію органів виконавчої влади, яку запропонував президент.

Зеленський запропонував упродовж найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад). Секретаріат Кабінету міністрів розробив та представив пропозиції такого переміщення. Однак поки невідомо, які саме органи планують перемістити і куди.

Водночас, в уряді назвали переваги такого переміщення: