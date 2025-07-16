Від статусу критично важливого підприємства залежить можливість бронювати працівників

Кабінет міністрів України в понеділок, 14 липня, проголосував за зміни в порядку визначення підприємств, працівники яких можуть бронюватися від мобілізації, повідомляє пресслужба уряду.

Що змінилося

Раніше підприємства, які хотіли отримати статус критично важливого, щоб мати змогу бронювати своїх військовозобов’язаних працівників, могли звертатися і до органів місцевої влади, і до центральної влади.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Тепер повноваження органів місцевої і центральної влади будуть розділені. Центральні органи влади визначають критично важливі підприємства у галузях національної економіки, за які вони відповідають.

Місцеві адміністрації матимуть повноваження щодо підприємств комунальної форми власності та підприємств у восьми конкретних сферах на їхній території:

сільське, лісове та рибне господарство;

добувна промисловість;

переробна промисловість;

постачання електроенергії, газу та води;

будівництво;

торгівля;

ремонт автотранспорту;

транспорт і логістика.

Обласні адміністрації матимуть місяць на перегляд критеріїв відповідно до нових змін.