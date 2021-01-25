Кабінет міністрів України розробляє законопроект про укрупнення газотранспортних компаній (облгазів), що дасть змогу зняти питання високих платежів за розподіл, тобто – доставку газу, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд розробляє законопроект про укрупнення облгазів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради», – повідомив голова уряду в понеділок, 25 січня.

Нагадаємо, в Україні працює понад 40 облгазів. Зазвичай в області один облгаз. Іноді буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній в регіоні.

Облгази – це оператори газорозподільних мереж. Ці компанії відповідають за розподіл газу і беруть плату за його доставку. На відміну від газзбуту, газотранспортну компанію змінити не можна.

Про те, як змінити газопостачальну компанію, читайте на ZAXID.NET.