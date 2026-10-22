Володимир Зеленський призначив Романа Боднара головою РДА у листопаді 2024 року

Кабмін погодив звільнення голови Івано-Франківської райдержадміністрації Романа Боднара. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Президент Володимир Зеленський призначив Романа Боднара головою РДА у листопаді 2024 року, доти посадовець працював радником голови Івано-Франківської ОВА.

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Роман Боднар має звання майора Збройних Сил України. Служив у 109-му гірсько-штурмовому батальйоні бригади «Едельвейс», відзначений орденом Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступенів та медаллю «За військову службу Україні».

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За інформацією НАЗК, у 2025 році Роман Боднар заробив на посаді голови РДА 607 тис. грн та отримав 576 тис. грн пенсії. У його власності залишаються земельна ділянка у Яворові та частка квартири у Львові.

Кого призначать новим керівником Івано-Франківської райдержадміністрації, наразі невідомо.