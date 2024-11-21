До призначення на посаду керівника РДА Роман Боднар був радником голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Боднара головою Івано-Франківської районної держадміністрації. Про це у четвер, 21 листопада, повідомила очільниця ОДА Світлана Онищук.

«Роман Адамович – людина з високим рівнем відповідальності та прагненням до змін. З 2014 року став на захист України, ніс службу у лавах Збройних Сил України до лютого 2024 року. Дякую Главі держави за довіру та підтримку кандидатури Романа Боднара», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Майор ЗСУ Роман Боднар служив у 109 гірсько-штурмовому батальйоні бригади «Едельвейс». Під час повномасштабної війни отримав поранення і припинив військову службу.

Відзначений державними нагородами – орденом Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступенів та медаллю «За військову службу Україні». До призначення на посаду керівника РДА був радником голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, посада голови Івано-Франківської РДА була вакантною з 2023 року після звільнення за появу п’яним на роботі Олександра Ярощука.