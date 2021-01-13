Мін'юст Польщі готує законопроект, який заборонить модераторам соціальних мереж видаляти повідомлення і блокувати користувачів. Про це повідомляє Euractiv.

У міністерстві аргументують цю заборону тим, що соцмережі повинні служити платформою для свободи слова, але все частіше можна спостерігати надмірне втручання в контент, який публікується, а «жертвами ідеологічної цензури часто стають представники різних польських рухів, чий онлайн-контент видаляється або блокується».

«Час в Польщі прийняти постанови, спрямовані на захист свободи слова в інтернеті від посягань з боку великих корпорацій», – пояснив державний секретар Міністерства юстиції Себастьян Калета.

Відповідно до законопроекту, адміністрація вебсайтів соціальних мереж не має права видаляти повідомлення або блокувати дії користувачів, якщо контент, представлений в якості основи для прийняття рішення, не порушує польське законодавство.

У разі порушення цого закону, користувач зможе подати на соцмережу до суду, якщо адміністратори сайту не дадуть відповіді на його скаргу протягом 48 годин

Якою саме буде технічна реалізація законопроекту наразі невідомо, оскільки, реєструючись у будь-якій соцмережі, кожен користувач погоджується з її правилами, в тому числі, зі стороннім модеруванням контенту, який сам користувач публікує.