В Україні запрацювали чотири фонди відновлення після війни. Гроші з них використовуватимуть залежно від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру тощо, повідомила прес-служба уряду ввечері в суботу, 12 березня.

Уряд також закликав міжнародних партнерів, інвесторів, громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, «яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з росією».

Отримані кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду. Крім фондів, для яких раніше Національний банк створив відповідні рахунки (на підтримку армії і гуманітарну допомогу), було створено ще чотири. Гроші збирають на:

Переказати фінансову допомогу можна на офіційні рахунки цих фондів. Реквізити рахунках у гривнях, доларах чи євро можна знайти за посиланнями вище.

Створення таких фондів анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 3 березня.