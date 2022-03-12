Уряд розпочав збір коштів на відновлення України
Кабінет міністрів запустив чотири фонди для відновлення України після війни
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В Україні запрацювали чотири фонди відновлення після війни. Гроші з них використовуватимуть залежно від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру тощо, повідомила прес-служба уряду ввечері в суботу, 12 березня.
Уряд також закликав міжнародних партнерів, інвесторів, громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, «яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з росією».
Отримані кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду. Крім фондів, для яких раніше Національний банк створив відповідні рахунки (на підтримку армії і гуманітарну допомогу), було створено ще чотири. Гроші збирають на:
- відбудову знищеної інфраструктури;
- відновлення і трансформацію економіки;
- відновлення роботи малого та середнього бізнесу;
- обслуговування міжнародних фінансових зобов’язань України.
Переказати фінансову допомогу можна на офіційні рахунки цих фондів. Реквізити рахунках у гривнях, доларах чи євро можна знайти за посиланнями вище.
Створення таких фондів анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 3 березня.