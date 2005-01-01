Уряд розпочинає створення Міністерства у справах ветеранів

Кабмін вирішив створити ще одне міністерство

Кабінет міністрів України приступив до процесу створення Міністерства в справах ветеранів, яке буде створено на базі Державної служби в справах ветеранів і учасників АТО. Про це інформує прес-служба Кабміну.

Як зазначається, таким чином виконується відповідна постанова Верховної Ради України. Нове міністерство буде забезпечувати формування та реалізацію політики держави в сфері соціального захисту ветеранів і учасників бойових дій. Процес створення нового міністерства має тривати місяць.

Як відомо, соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної операції на Донбасі, а також активістів Революції Гідності входить в перелік ключових напрямків роботи уряду. За сдлвами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд вважає своїм найважливішим соціальним обов'язком віддати належне подвигу людей, які відстоюють державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Станом на 15 лютого статус учасника бойових дій отримали понад 326 тис. військових ЗСУ, що воювали на Донбасі.